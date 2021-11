Gabon: plus de 6000 candidats au concours d’entrée à l’École nationale de la magistrature

Ecouter cet article Ecouter cet article

6619, c’est le nombre de candidats en lice au concours d’entrée à l’Ecole nationale de la Magistrature (ENM) pour le recrutement des Magistrats sous les ordres judiciaire, financier et administratif, Conseillers adjoints des greffes et Greffiers principaux. Ces derniers ont durant deux jours croisés le fer dans plusieurs épreuves de droit et de culture générale pour espérer décrocher l’une des 170 places disponibles.

Déroulé du samedi 6 au 7 novembre dernier, le concours d’entrée à l’Ecole nationale de la Magistrature a mobilisé 6619 candidats âgés de 33 ans au plus, diplômés en droit, science de gestion. Un cours marathon de 48 heures durant lesquels ces aspirants ont dû faire appel à leurs connaissances acquises pour solutionner tous les problèmes de droits qui leur étaient posés.

De la culture générale, de Droit civil en Finances publiques en passant par le Droit pénal général, les futurs magistrats sauront se distinguer. Les greffiers quant à eux ont été interrogés sur des sujets en Comptabilité Générale. Un intérêt manifeste puisque ces milliers de candidats ne devraient répondre qu’à un besoin en effectif limité à 170 toutes catégories administratives confondues. Avec seulement 100 magistrats, 20 conseillers adjoint de greffes et 50 greffiers.



Pour l’heure, le Directeur de la formation initiale des Magistrats à l’Ecole nationale de la Magistrature, en charge de la supervision du concours, a garanti du bon déroulement des épreuves. « En ce qui concerne l’organisation, tout s’est très bien passé, grâce à l’implication des membres de différents corps associés […]. Ils sont tous assermentés et toutes les dispositions ont été prises pour satisfaire aux critères de transparence et d’égalité de chances», a déclaré Cyril Patrice Orevouno. Les résultats seront connus sous peu.