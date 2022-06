Gabon: plus de 50 000 enfants de moins d’un an vaccinés contre le tétanos, l’hépatite B et la méningite

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le rapport annuel des Nations unies 2021 pour le compte du Gabon indique que les activités en rapport avec la couverture vaccinale à travers le pays se sont intensifiées. En effet, en 2021 53 742 enfants de moins d’un an ont été vaccinés au penta 3, un vaccin qui protège contre le tétanos, l’hépatite B et la méningite. Une initiative qui a permis de renforcer l’immunité chez les 0 à 11 mois et ce dans le but de lutter contre la mortalité infantile.

Afin d’augmenter significativement l’immunité chez les enfants de moins d’un an et de renforcer les activités vaccinales, le gouvernement par l’entremise du ministère de la santé et soutenu par l’UNICEF et l’OMS s’est déployé sur le tout le territoire gabonais afin de prévenir les épidémies chez les tout petits. A la suite de ces efforts, le nouveau rapport des Nations unies révèle que 53 742 enfants de moins d’un an ont été vaccinés contre des maladies mortelles telles que le tétanos, l’hépatite B et la méningite via le vaccin Penta3.

Entre 2020 et 2021 la couverture vaccinale est passée de 63% à 72%. Soit un gap de l’ordre de 9%. Des données positives qui démontrent l’implication de l’Etat à étendre la couverture vaccinale en faveur du bien-être des enfants dans les zones à faible couverture vaccinale notamment l’Ogooué-lolo et le Haut-Ogooué avec respectivement 53% et 52%, qui est d’ailleurs l’une des préoccupations chères au Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba. D’ailleurs selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), « Les vaccins représentent l’un des outils les plus puissants de l’histoire de la santé publique et permettraient d’éviter des souffrances et des décès chez les enfants. ».



Pour rappel, l’agenda mondial de vaccination de l’ONU a pour objectif d’atteindre une couverture de 90% pour les vaccins essentiels pour les enfants. Ceci dans le but de réduire significativement le nombre d’enfants non vaccinés et augmenter l’utilisation de nouveaux vaccins vitaux tels que le rotavirus ou le pneumocoque dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Geneviève Dewuno

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir les dernières actualités de notre média, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'incris