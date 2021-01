Gabon: plus de 3000 infractions contre les personnes enregistrées en 2020

La présentation des vœux au Chef de l’État Ali Bongo Ondimba aura été l’occasion pour le Commandement en chef des forces de police nationale (FPN) de faire le bilan sur l’insécurité et la criminalité en terre gabonaise durant l’année écoulée. A ce propos, le général de brigade Serge Hervé Ngoma a déploré une hausse des infractions contre les personnes. Il s’agit de 3 109 enregistrées par les services de police.

C’est une augmentation vertigineuse du nombre d’infractions contre les personnes. En effet, le rapport établi par le général Serge Hervé Ngoma fait état de « 3 109 infractions » en seulement une année. Quasiment le double de l’année 2019 où on ne comptait que 1 534. Ces données ont été enregistrées par les services de Police.

Il s’agit en grande partie des jeunes gens dont les âges sont compris entre 14 et 25 ans. Ces derniers ont vraisemblablement brillé par la délinquance sous toutes ses formes. À cela s’ajoutent ceux qui ont clandestinement entrepris. de se balader la nuit et de festoyer en pleine période de crise sanitaire liée à la Covid-19. Cette année singulière restera sans doute une année non sécurisée.