Gabon: plus de 30 000 familles aux abords du chemin de fer soutenues par Setrag

C’est dans le cadre de son train de la solidarité baptisée « Solirail » que la société d’exploitation du Transgabonais (Setrag) a procédé à la remise d’une importante dotation en kits alimentaires et sanitaires évaluée à 150 millions de Fcfa. Conduite par son Directeur général Luis Renato Torres, la filiale du groupe Eramet a tenu à répondre, au nom de ces 2 entités, à l’appel à la solidarité du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba en offrant à plus de 30 000 familles gabonaises installées aux abords du chemin de fer une assistance matérielle d’un montant de 50.000 Fcfa par famille.

Malgré l’arrêt forcé d’une part de ses activités commerciales notamment les voyages passagers pour cause de crise sanitaire liée à la Covid-19, la Setrag reste attachée aux valeurs de solidarité. Elle vient une nouvelle fois de le démontrer par la mise à exécution de sa campagne solidaire « Solirail » qui consiste à redonner le sourire aux familles vivant aux alentours de leurs 23 gares réparties sur l’axe Owendo-Franceville en cette période singulière et inédite de pandémie de coronavirus.

Un véritable marathon du bonheur auquel s’est prêté le nouveau Directeur général de la Setrag, Luis Renato Torres. En effet, ce dernier et ses équipes ont tour à tour remis des kits alimentaires composés de sacs de riz, de bouteilles d’huile, de boîtes de conserve en tous genres. Consciente de l’importance de se prémunir de la pandémie de coronavirus qui malheureusement continue de gagner du terrain sur le territoire national, la Setrag a également offert des kits sanitaires constitués de fontaine d’eau, de savon antibactérien mais aussi de gels hydroalcooliques et masques médicaux.

Occasion pour Luis Renato Torres de rappeler la portée de ladite action solidaire. « J’ai été heureux de représenter la Setrag et le groupe Eramet qui ont décidé d’apporter leur soutien aux familles aux abords du chemin de Fer. C’est un geste de solidarité qui on l’espère va permettre de soulager les populations qui n’ont plus d’activités depuis la Covid-19 », a indiqué le directeur général de la Setrag. Ce dernier n’a pas manqué de préciser que ces kits sont exclusivement destinés aux populations vulnérables non pas aux cheminots.

En réaction, les autorités départementales et municipales des 23 gares ont toutes salué le geste solidaire. C’est notamment le cas du préfet du Komo-Mondah, qui s’est dit honoré par l’élan humanitaire de la Setrag. « Je suis là pour vous dire que Ntoum c’est chez vous. À travers cette gare, Setrag a marqué sa présence dans notre localité. Ces kits alimentaires seront de facto remis aux chefs de quartier pour qu’ils en assurent la distribution », a déclaré François Ntoutoume Essone. Même son de cloche pour Ulrich Sylvère Mavioga, préfet du département de Mulundu. « Nous sommes d’autant satisfaits car la Setrag a répondu à l’appel du chef de l’Etat. Ce don va aider ces familles en cette période difficile », a-t-il précisé.

Entamée le jeudi 2 juillet à Ntoum, la caravane a pris fin le samedi 4 juillet 2020 à la gare ferroviaire de Franceville où les bienfaiteurs ont été accueillis par le 1er maire adjoint de la localité. Lequel a félicité la Setrag au nom de ses concitoyens. « Je voudrais au nom des populations vous remercier pour ce geste que vous avez posé aujourd’hui. L’acte que vous venez de poser est un acte salutaire. Nous attendons que ce type d’actions soient pérennes. Nous osons espérer que l’ensemble des citoyens de notre commune pourra bénéficier de ces présents qui tombent à point nommé dans la lutte contre la propagation de la Covid-19 », a conclu Norbert Mouyabi. Il va sans dire que Setrag s’érige un plus comme un partenaire indéniable au développement du Gabon.