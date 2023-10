Gabon : plus de 3 500 kits scolaires offerts par Alpha Centauri Mining aux élèves

Ecouter cet article Ecouter cet article

Au Gabon, Alpha Centauri Mining S.A (ACM), une entreprise active dans la recherche et l’exploitation de l’or, a une fois de plus démontré son engagement citoyen. Du mardi 17 au samedi 20 octobre 2023, plus de 3 500 kits scolaires ont été offerts aux élèves du pré-primaire et du primaire des établissements de Ndjolé, Oyem, Makokou, Ntsenkele et Maibought, en présence d’officiels locaux en droite ligne avec sa politique RSE.

A Ndjolé et Oyem, la remise don a été effectuée par Serge Simo, géologue et chef de site ACM; et à Makokou, Ntsenkele et Maibought, c’est Claude Théophile Onanga, responsable HSE du site ACM qui a remis ce matériel didactique en compagnie des autorités locales et de la délégation du personnel enseignant. Cette action solidaire vise à alléger les charges sociales des familles et témoigne de l’engagement d’Alpha Centauri Mining envers la communauté.

Des élèves en possession de leurs kits scolaire offerts par ACM © D.R.

Ce don, composé de plus de 3 500 kits scolaires destinés aux apprenants de différents établissements pré-primaires et primaires de ces régions, de la 1ère à la 6ème année, illustre l’engagement continu d’Alpha Centauri Mining à soutenir les populations locales. « Depuis notre implantation dans le Moyen-Ogooué, nous n’avons cessé d’œuvrer en faveur des populations de Ndjolé et de ses environs à travers diverses actions. Nous sommes une entreprise citoyenne dirigée par une personne animée par une vision de partage, et nous continuons à le démontrer » a indiqué Serge Simo.

Cette initiative axée sur la jeunesse a reçu les éloges d’Eryl Bertille Mbina, secrétaire générale de la province du Moyen-Ogooué, venue représenter le gouverneur qui a exprimé sa profonde reconnaissance envers l’opérateur économique. « Fournir des kits scolaires n’est jamais une tâche facile. C’est un véritable soulagement pour les familles, et au nom des populations et des apprenants, je ne peux que les en remercier », a-t-elle déclaré.

ACM, véritable entreprise citoyenne

Alpha Centauri Mining, l’entreprise minière renforce encore davantage sa position en tant que société citoyenne, et ce, grâce à une série d’actions antérieures en faveur du bien-être des populations. En matière de santé, elle a ouvert une infirmerie en 2022 au profit des habitants du village Ntsenkele, tout en faisant d’importants dons de médicaments et de matériel pour le fonctionnement du centre hospitalier de Ndjolé. En outre, en 2023, quatre établissements scolaires ont été rénovés à Ndjolé afin d’améliorer les

conditions d’apprentissage des élèves de la région. Sur le plan de la santé, une ambulance a été offerte à la structure médicale de la zone.

ACM a rénové et équipé une clinique médicale abandonnée à Maibought et s’est engagée à maintenir un stock mensuel de médicaments urgents tout en prenant en charge le séjour de l’infirmière permanente. Sans oublier le projet agroforestier lancé il y a quelques années qui continue de bénéficier à la population avec des légumes divers (tomates, piments, aubergine…) vendus à 1/3 du prix, la formation des jeunes à l’agriculture scientifique et le reboisement pour protéger environnement, aide à la séquestration du carbone et apporter une valeur ajoutée rapide. Ces nombreuses actions sont saluées par les autorités locales et les populations, et elles devraient servir d’exemple pour les autres entreprises implantées dans la région, voire dans tout le pays.