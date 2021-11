Gabon: plus de 28 milliards de chiffre d’affaires en 2020 générés par le mobile money

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le sillage d’une croissance d’un peu plus de 23% en Afrique subsaharienne en 2020, le mobile money a raffermi ses performances au Gabon. Comme le révèle le tableau de bord de l’économie (TBE) publié récemment par la DGEPF, l’activité a raffermi ses performances avec un chiffre d’affaires global en hausse de 10,1% à 28,4 milliards de FCFA.

Portée par une hausse considérable des dépôts en espèces de la clientèle dans les points de vente, qui se sont consolidés de 31,5% pour atteindre 871 milliards de FCFA correspondant à 430 000 transactions (+34,4%), le mobile money a consolidé ses performances en 2020. Comme le révèle le tableau de bord de l’économie (TBE), le segment a vu son chiffre d’affaires passer de 25,8 à 28,4 milliards de FCFA. Une hausse d’un peu plus de 10% caractéristique de l’impact de cette activité dans l’économie nationale.

En effet, dans le sillage d’une croissance d’un peu plus de 23% en Afrique subsaharienne en 2020, le mobile money a vu l’ensemble de ses indicateurs connaître une croissance non négligeable. L’on parle ainsi de retraits chiffrés à 14,945 milliards de FCFA (en hausse de 11,9%), de paiements en hausse de 0,4% à 10,734 milliards de FCFA et, de transferts internationaux en hausse d’un peu plus de 56% à 2,724 milliards de FCFA. Autant d’indicateurs qui soulignent la bonne tenue de ce segment encore peu encadré.

En plein essor, l’activité de mobile money au Gabon a également vu en 2020 le nombre de ses revendeurs passer de 22564 à 35129 soit une hausse de 56%, quand dans le même temps le nombre de distributeurs a lui chuté de 10%. A noter qu’au cours de la période sous revue, les paiements en valeur ont fortement augmenté pour passer de 55,2 milliards de FCFA en 2019 à 353 milliards de FCFA en 2020, sous l’impulsion des mesures sociales et sanitaires pour lutter contre la pandémie, qui ont favorisé le recours aux services de paiement électronique.