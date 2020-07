Gabon: plus de 265 milliards de dépenses de fonctionnement à fin mars

Alors que de nombreux économistes et observateurs de la sphère économique gabonaise dont Mays Mouissi avaient appelé à une « sacralisation » des dépenses d’investissements, celles-ci demeurent exagérément faibles contrairement aux dépenses de fonctionnement. Budgétisées à 1 098,1 milliards FCFA dans la loi de finances initiale 2020, ces dépenses dites de fonctionnement, ont été exécutées à hauteur de 265,5 milliards FCFA à fin mars 2020.

Avec des dépenses de personnels toujours aussi élevées, les dépenses de fonctionnement continuent de représenter un budget colossal pour les finances publiques. Et pour cause, contrairement aux dépenses d’investissements établies à “seulement” 11,7 milliards de FCFA qui devraient pourtant constituer le socle de la stratégie économique de l’Etat puisque créatrice de valeur, les dépenses de fonctionnement restent exagérément élevées.

En effet, budgétisées à 1 098,1 milliards FCFA dans la loi de finances initiale 2020, ces dépenses dites de fonctionnement, ont été exécutées à hauteur de 265,5 milliards FCFA à fin mars 2020 comme le mentionne la note de conjoncture sectorielle. Etablie par la direction générale de l’économie et de la politique fiscale (Dgepf), ce rapport révèle que ces dépenses de fonctionnement ont progressé de 9% en glissement annuel suite à la hausse conjointe des dépenses de personnel (+0,6%) et de biens et services (+75,3%).

Représentant un taux de réalisation de 24,2% par rapport à la LFI 2020, ces dépenses mettent également en lumière une contraction des dépenses de transferts et subventions (-2,2%). Autant dire que l’exécutif a accordé très, voire trop peu de crédits aux activités qui pourraient créer de la valeur et soutenir les populations. Au contraire des dépenses de biens et services qui elles, ont représenté 51,2 milliards de FCFA au terme des trois premiers mois de l’année.

Évaluées à 236,8 milliards de FCFA il y a tout juste 20 ans comme le révèle le tableau de bord de l’économie de l’année 1990, les dépenses de fonctionnement ont donc connu en à peine deux décennies une hausse considérable de 320%. Mieux encore, les dépenses de fonctionnement au premier trimestre 2020, représentent l’équivalent des dépenses de fonctionnement annuels sur tout l’exercice 90.