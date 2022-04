Gabon: plus de 2500 agents publics supplémentaires en 2021

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce que révèle la note de conjoncture publiée par la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale (DGEPF). Ainsi, l’effectif des agents publics de l’Etat a connu une hausse de 2,6 %à fin décembre 2021 soit 2514 après la régularisation des situations administratives.

La récente levée de la mesure gouvernementale portant gel des recrutements et des concours a eu un impact sur le niveau des effectifs au sein de la fonction publique.

En effet, en 2020 l’administration publique comptait 97 781 agents auxquels s’ajoutent ces 2514 nouveaux de plus pour 2021 soit un effectif total de 100 295 fonctionnaires. Il faut souligner que cette hausse s’explique par un accroissement des effectifs de la fonction publique de plus 3,6 % cependant le nombre d’agents de la main d’œuvre non permanente a connu un fléchissement soit moins 3,6%.

Cet accroissement n’est autre que le résultat de la mise en œuvre du plan de régularisation des situations administratives des agents publics afin de rendre plus efficace et performante, l’administration publique.

Geneviève Dewuno