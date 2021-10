Gabon: plus de 250 000 tonnes de régimes de palme produits à fin juin 2021

Ecouter cet article Ecouter cet article

Présentée comme l’un des segments d’avenir d’un pays qui entend amorcer sa transition énergétique et sa diversification économique dans les deux-trois prochaines années, la filière huile de palme continue de raffermir ses positions. Ainsi, en dépit d’une crise du covid-19 qui bouleverse l’ensemble des activités, celle-ci a enregistré une production en hausse, portée essentiellement par les régimes de palme et l’huile brute qui affichent des hausses de 60,5% et 56% à fin juin.

Segment le plus performant d’un secteur agricole qui peine pour l’heure à généraliser son ambition stratégique, la filière huile de palme poursuit son évolution. Ainsi, comme le révèlent les données fournies par la direction générale de l’économie et de la politique fiscale (Dgpef), cette filière a su consolider ses résultats à fin juin 2021, avec une récolte en hausse notamment pour ce qui est de la production de régimes de palme et celle d’huile brute.

En effet, établie à 157 850 tonnes à fin juin 2020, la production de régime de palme s’est largement raffermie à 253 296 tonnes, soit une hausse de 60,5% en glissement annuel. Une situation principalement consécutive à l’accroissement de la productivité des plantations de Mouila et Awala, deux sites qui font aujourd’hui partie des plus performants de la sous-région.

Portée également par une hausse de 56% de la production d’huile brute qui atteint à fin juin 59947 tonnes contre 38430 tonnes un an plus tôt, la production d’huile de palme s’affiche donc sous un visage résilient. Une situation qui, si l’on se fie à la hausse de près de 60% de la masse salariale qui culmine à 9,962 milliards de FCFA à fin juin, trouve également sa base dans une meilleure redistribution des gains.