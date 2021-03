Gabon: plus de 2000 cas actifs à la Covid-19

Le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) a annoncé ce lundi 15 mars 2021 que sur l’ensemble du territoire national plus de 2000 cas Covid-19 sont actifs. Une augmentation du nombre de cas qui ne cesse de progresser depuis l’arrivée du nouveau variant.

La surveillance épidémiologique du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon a précisé dans son communiqué daté du lundi 15 mars 2021, parvenu à Gabon Media Time que « sur les 6 396 prélèvements effectués, nous avons enregistré 285 nouveaux cas positifs, soit un pourcentage de 4,4 % ».

L’Estuaire et le Haut-Ogooué sont les provinces qui totalisent le plus de cas actifs. Sur Libreville, 203 nouveaux cas positifs sur 5 981 prélèvements. Soit un total de 12 598 cas confirmés. Dans le Haut-Ogooué, 74 nouveaux cas positifs sur 220 prélèvements dont 67 cas à Franceville et 07 cas à Moanda. Au total, 1 850 cas confirmés.

Au total sur l’ensemble du territoire, sur 581 364 tests réalisés le Copil-Coronavirus enregistre 16 945 cas positifs dont 2 064 cas actifs, 14 780 guérisons et 101 décès. Une hausse de cas actifs qui doit interpeller sans cesse les autorités compétentes et les populations à redoubler de vigilance quant à la lutte contre ce virus.