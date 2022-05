Gabon: plus de 200 dossiers d’apatrides remis au président du tribunal de Port-Gentil

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de la campagne d’identification des enfants sans acte de naissance initiée par le gouvernement et le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef), le président du tribunal de première instance de Port-Gentil Christian Ambengat a reçu, un peu plus de 200 dossiers d’enfants apatrides de la directrice provinciale des Affaires sociales, Flora Carine Dibata et du Cheffe de service provincial de la famille, Pélagie Angoue.

La campagne d’identification de personnes sans acte de naissance, initiative conjointe du ministère des Affaires sociales et de l’Unicef, matérialisée par le programme « Citoyenneté et protection sociale » lancé en février 2022 dans l’Ogooué maritime précisément à Port-Gentil a livré son premier bilan. Ce sont 204 mineurs de 0 à 18 ans qui seront désormais titulaires d’un acte de naissance après que le tribunal ait procédé à la délivrance des jugements supplétifs.

La directrice provinciale des Affaires sociales Flora Carine Dibata et la cheffe de service provincial de la famille Pélagie Angoue, après avoir mené les opérations de recensement au niveau de la capitale économique vont se déployer dans les autres départements de la province de l’Ogooué Maritime à savoir Etimboué, Bendjé et Ndougou.

Pour rappel, la campagne d’identification de personnes sans acte de naissance a été lancée en mi-novembre dans le Grand Libreville et s’est étendue dans l’hinterland. Ce programme a été lancé pour la première fois en 2014 par le ministère des Affaires sociales avec l’appui de l’Unicef.