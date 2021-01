Gabon: plus de 2 milliards de FCFA détournés par des fonctionnaires en 2020

C’est au cours de la cérémonie de présentation de vœux au président de la République, Ali Bongo Ondimba que le commandant en chef des FPN, le général de brigade Serge Hervé Ngoma a fait le bilan des procédures judiciaires conduites par ses services dans le cadre de la lutte contre la corruption, l’enrichissement illicite et le détournement de deniers publics. Des procédures qui ont permis de déceler des préjudices évalués à près de 2,161 milliards.

« La corruption n’a pas sa place au Gabon ». Cet engagement pris par le chef de l’Etat lors de son adresse à la Nation de décembre 2019 a visiblement été entendu par les forces de sécurité et de défense qui, durant l’année 2020, ont pris une part active dans la lutte contre la corruption, l’enrichissement illicite et le détournement de deniers publics impliquant des hauts fonctionnaires de l’État.

Selon le commandant en chef des FPN plusieurs procédures impliquant des hauts fonctionnaires ont permis de déceler que ce sont près de 2,161 milliards de FCFA qui auraient été détournés en 2020. D’ailleurs dans le cadre de ces procédures les dossiers ont été déférés au parquet de la République. L’instruction de ces différentes affaires devrait permettre aux juges d’inculper ou non toutes les personnes soupçonnées d’avoir détourné ces fonds publics et s’être enrichies illicitement.

Il faut souligner que dans le cadre de la lutte contre la corruption, le gouvernement a récemment renforcé les prérogatives de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite (CNLCCEI). En effet, l’institution peut désormais lever le secret bancaire et entendre toute personne dans le cadre des enquêtes en rapport avec les délits de corruption et d’enrichissement illicite.