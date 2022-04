Gabon: plus de 180 milliards FCFA de perte par an causé par l’exportation illégale du bois

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 26 au 29 avril 2022 s’est tenu à Libreville un atelier de formation des magistrats et des juges sur l’application des lois en matière de lutte contre le commerce illicite du bois organisé par l’ambassade des Etats-Unis en collaboration avec les ministères des Eaux et Forêts, et de la Justice. Une rencontre qui a permis d’évoquer la question du trafic dans le secteur forestier qui ferait perdre à l’Etat près de 182 milliards de FCFA.

En effet, cette rencontre avait pour objectif d’édifier les magistrats sur l’expérience du gouvernement américain en matière de lutte contre la criminalité naturelles, notamment forestière. Il faut noter que la problématique du trafic forestier constitue une véritable préoccupation pour le gouvernement et a une réelle incidence sur l’économie nationale.

Initié par l’ambassade des Etats-Unis au Gabon, cet atelier s’inscrit dans le cadre de la deuxième composante du projet des programmes internationaux des services forestiers américains. A terme, il s’agissait de renforcer l’application des lois nationales et l’engagement institutionnel. Avec 23 millions d’hectares de forêts dont 17 millions concédés à l’exploitation forestière, le secteur forestier occupe le 2ème rang dans l’économie nationale avec une contribution qui représente entre 5 et 6% du PIB. Le trafic dans le secteur forestier ferait perdre près de 184 milliards FCFA chaque année.