Gabon: plus de 1200 sacs de déchets collectés lors du «LBVplagespropres» du RGEDD 

Le samedi 7 mai 2022, l’Organisation non gouvernementale Réseau gabonais pour l’environnement et le développement durable (RGEDD) a organisé une compétition à but écologique dénommée « LBV plages propres ». Rassemblés en 32 groupes de 10 bénévoles parmi lesquels des acteurs de la vie publique, les participants ont collecté pas moins de 1230 sacs de déchets.

Macy Ilema, Ida Moulacka, Coralie la louve, Hervé Gastaldello et bien d’autres volontaires ont répondu présent à l’appel lancé par l’Organisation non gouvernementale Réseau gabonais pour l’environnement et le développement durable. En effet, les chefs d’équipes constituées de 10 membres chacune n’ont ménagé aucun effort pour retrousser les manches au cours de l’opération « LBV plages propres » au terme de laquelle 615 sacs d’ordures de 100 litres, soit 61500 litres d’ordures avec 230 sacs de déchets plastiques et 385 sacs d’autres déchets soit un total 1230 sacs de déchets ont été récoltés.

Axée sur le développement durable et la conservation de la nature, cette compétition a permis aux participants de comprendre l’intérêt de respecter l’écosystème de la planète. S’exprimant à la suite de cet événement, Macy Ilema, artiste chanteuse tradi-moderne, a tenu à saluer l’initiative « Une action citoyenne qui a consisté à faire le nettoyage des plages dans une ambiance bon enfant. Ce fut une belle expérience. Merci à l’organisation et aux partenaires associés à cette initiative noble » a-t-elle déclaré.

Le Réseau gabonais pour l’environnement et le développement durable a au terme de cette compétition distribué des prix aux équipes qui ont ramassé plus de déchets. Non sans manquer de remercier ses partenaires notamment Orabank, Sanlam Gabon, Croix-Rouge Gabonaise, Gabon 24, Urban FM 104.5, AKÛM Radio et Clean Africa. Le rendez-vous a été pris pour le mois prochain avec, toujours en ligne de mire, le nettoyage des plages de Libreville.