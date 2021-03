Gabon: plus de 1100 personnes vaccinées au 29 mars 2021

Une semaine après le démarrage de la campagne de vaccination contre la Covid-19 au Gabon, le Comité national de vaccination contre la Covid-19 (Copivac) fait le point. Au lundi 29 mars 2021, ce sont exactement 1108 personnes jugées éligibles qui auraient reçu une première dose de vaccin Sinopharm, dans les 6 centres de santé retenus à l’heure actuelle pour la vaccination, à Libreville.

Depuis le lancement de la campagne de vaccination le 23 mars dernier à Libreville, 1108 personnes auraient reçu une première dose de vaccin Sinopharm contre la Covid-19, dans les six structures de santé retenues à cet effet par le Copivac. Il s’agit des Centres hospitaliers universitaires de Libreville (CHUL), d’Owendo (CHUO), de la Fondation Jeanne Ebory, des hôpitaux d’instruction des armées Omar Bongo Ondimba (HIAOBO), d’Akanda (HIAA) et l’hôpital de la coopération sino-gabonaise, dit hôpital chinois.

Selon le Comité national de vaccination, de ces 1108 personnes, on compte 864 hommes contre 244 femmes. 15% de ces personnes ont plus de 60 ans, 18% sont hypertendues et 7% sont des personnes diagnostiquées diabétiques. Au total, 40% sont des personnes âgées et à la santé fragile. Les 60% restants appartiennent sans doute aux autres groupes de personnes cibles, telles que les personnels de santé, des forces de défense et de sécurité, ou même des enseignants.



Rappelons que pour rendre la vaccination effective, un patient a droit à deux doses de vaccin, la deuxième dose devant être administrée après 21 à 28 jours. Selon le Pr. Marielle Bouyou, présidente du Copivac, il faudra vacciner environ « 50% de la population » pour prétendre à « une couverture vaccinale qui pourra avoir un impact sur la transmission du virus ».