À la faveur d’une conférence de presse animée, le dimanche 30 juillet dernier, le Ministre d’Etat, ministre en charge de l’Intérieur a annoncé un recrutement à la police de plus de 1000 jeunes sans emploi . Selon Lambert-Noël Matha, les postulants devront avoir 28 ans au plus et justifier d’un diplôme universitaire ou du BEPC, pour les grades d’officier et sous-officier.

8 ans après l’organisation du concours d’entrée, les forces de police nationale (FPN) devraient prochainement être renforcées en nombre. L’annonce a été faite par Lambert-Noël Matha en marge de la remise officielle du fichier électoral et du matériel.

Plus de 1000 nouveaux policiers en perspective

Selon le ministre d’Etat,ministre de l’Intérieur, l’objectif visé est de renforcer les effectifs des Forces de police nationale. S’il a annoncé la disponibilité prochaine de 3000 postes budgétaires, le membre du gouvernement a souligné que leur disponibilité sera échelonnée.

Pour cette première vague, les postes disponibles oscillent entre 1000 et 1200. À l’heure où le chômage chez les jeunes bat son plein, nul doute que les candidats ne se compteront pas sur les bouts des doigts. Vivement que des enquêtes de moralité soient menées.

conditions de participation au concours de la Police

Le membre du gouvernement a d’ores et déjà annoncé que ledit concours en perspective concernera les jeunes compatriotes. « Les jeunes Gabonais qui postuleront vont subir entre autres épreuves, une enquête de moralité», a-t-il indiqué. Occasion pour ce dernier de tordre le cou à un recrutement électoraliste.

Ainsi donc, les Gabonais des deux sexes sont éligibles à ce concours. Et ce, s’ils jouissent de leurs pleins droits civils. Pour le corps des officiers de carrière, il faudra être âgé de 28 ans au plus et titulaire d’un bac +4. Pour ce qui est des sous-officiers, être âgé de 25 ans au plus et justifié du BEPC.