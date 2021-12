Gabon: plus de 100 000 exploitants agricoles recensés

Ecouter cet article Ecouter cet article

Lancées en Janvier 2020, les opérations de collecte des données du Projet de Recensement Général de l’Agriculture au Gabon ont été bouclées fin Novembre dernier. Selon les premiers résultats, se sont pas moins de 105 932 exploitants agricoles dont 95% de nationaux que comptent le pays. Un chiffre bien loin du « message véhiculé par la pensée collective » comme l’a souligné, Biendi Maganga Moussavou, ministre en charge de l’agriculture.

C'est ce qui ressort des résultats de la première phase du Recensement général de l'agriculture (RGA). Lancée en janvier 2020 et financée par la Banque mondiale, cette opération de collecte de données visant à réunir une série d'informations auprès des ménages, des entreprises et des coopératives évoluant dans les différentes activités agricoles, a révélé que le Gabon compte pas moins de 105 932 exploitants agricoles dont 95% de nationaux.

En effet, visant à identifier la structure des exploitations agricoles de types traditionnel et moderne au niveau national afin de trouver des solutions pour atténuer la dépendance alimentaire et agricole du pays, tout en diversifiant le tissu économique, cette première phase du Recensement Général de l’Agriculture au Gabon, a permis de se rendre compte que « contrairement au message véhiculé par la pensée collective, les Gabonais aiment l’agriculture » comme l’a indiqué Biendi Maganga Moussavou, ministre de l’agriculture et de l’élevage.

Avec une population de 353171 personnes vivant dans les ménages agricoles et cultivant principalement le manioc et la banane, cette enquête réalisée quasiment un demi siècle après celle de 1973, a donc permis d’élaborer une nouvelle carte agricole nationale, et « développer une carte pour la planification des politiques agricoles et leur réalisation » comme l’a pour sa part indiqué Nicole Janine Lydie Roboty Mbou, ministre de l’Economie et de la Relance.