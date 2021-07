Gabon: plus de 100 000 doses de vaccin Johnson & Johnson attendues à Libreville

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au cours d’une conférence de presse animée ce lundi 12 juillet 2021 par le ministre de la santé Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a annoncé la réception prochaine du vaccin Johnson & Johnson développé par l’entreprise pharmaceutique américaine éponyme. Une livraison qui devrait permettre d’accentuer le plan national vaccinal mise en place par le gouvernement.

Après les vaccins Sinopharm et Sputnik V, le Gabon devrait très prochainement accueillir une cargaison de vaccin Johnson & Johnson pour renforcer comme l’a indiqué le Pr. Marielle Bouyou Akotet, présidente du Comité national de vaccination contre le covid-19, « l’offre vaccinale en termes de qualité ».

On parle en terme de plus de 100 000 doses de vaccin qui devraient venir s’ajouter aux 410 000 doses de Sinopharm et Sputnik V déjà réceptionnés par le pays. L’idée étant selon le Pr. Marielle Bouyou, de proposer une diversité de vaccin « de qualité » aux volontaires à la vaccination. « Médicalement on va poser la question du choix. Certaines personnes qui ont la contre indication au Sinopharm vont être vaccinés par Sputnik ou Johnson », a-t-elle laissé entendre.

Rappelons que le vaccin Johnson & Johnson ne requiert qu’une seule injection. Il devrait ainsi faciliter la vaccination et permettre de vacciner au moins 100 000 personnes au Gabon. Il présente également un autre avantage à savoir qu’il peut être stocké à des températures de réfrigérateur plutôt que de congélateurs, ce qui facilitera sa distribution et sa conservation.