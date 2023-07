Gabon : plus de 10 000 personnes mobilisées à Mitzic pour accueillir Ali Bongo

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 03 juillet dernier, le Président de la République Ali Bongo Ondimba a séjourné à Mitzic dans le département de l’Okano dans le cadre de sa tournée républicaine. Une deuxième étape dans la province du Woleu-Ntem qui aura connu un franc succès avec la mobilisation de près de 10 000 Mitzicoises et Mitzicois venus accueillir chaleureusement le Chef de l’État.

En effet, c’est ‘esplanade de l’hôtel de ville de Mitzic qui a servi de cadre à cette rencontre entre le chef de l’État et les populations du chef-lieu du département de l’Okano. Une rencontre qui a permis de donner la parole aux populations qui ont décliné au président de la République, les difficultés qu’ils vivent au quotidien.

Réputées pourtant hostiles au pouvoir en place, les populations sont venues des quatre coins du département de l’Okano. Selon les organisateurs, se seraient plus de 10 000 personnes venues aussi bien de la commune que des 4 cantons notamment Doum, Doumandzou, Lalara et Okala qui auraient envahi l’esplanade de la mairie de Mitzic. Un moment de communion qui n’a d’ailleurs pas d’être salué par les organisateurs.

Une mobilisation sans pareille à Mitzic pour l’arrivée d’Ali Bongo

« De mémoire des Mitzicois, pareille mobilisation n’avait plus été vue dans la localité depuis très longtemps », ont-ils indiqué. Avec chef d’orchestre le ministre délégué aux Travaux publics, Emmanuel Eyeghe Nze, et l’implication des cadres de la localité à l’instar de Joannick Ngomo Obiang, Directeur général de l’Office national de développement du sport et de la culture (ONDSC), les Okanois ont démontré à Ali Bongo Ondimba leur adhésion totale à sa vision politique.



Il faut souligner que le point fort de cette visite d’Ali Bongo Ondimba à Mitzic aura été l’inauguration du nouveau Centre médical. Cette structure hospitalière, selon un cadre politique du département de l’Okano, « est une parfaite illustration des actes concrets de la politique de développement social cher à Ali Bongo Ondimba ».