Gabon: plus de 1 200 visiteurs aux journées portes ouvertes de GSEZ

Très attendues par le grand public, les journées portes ouvertes de Gabon Special Economic Zone (GSEZ) de Nkok ont eu le résultat escompté. En effet, du 15 au 21 novembre, ce sont pas moins de 1200 visiteurs qui ont découvert la meilleure zone industrielle au monde des produits Made In Gabon dans des secteurs aussi variés que la transformation du bois, contreplaqué, meubles, produits pharmaceutiques, métallurgie, ciment, recyclage du plastique, charbon de bois.

Le pari pris par les plus hautes autorités de la République dans la création de la Zone économique spéciale de Nkok est ce que l’on pourrait appeler « une réussite ». Outre l’activité qui y est dense, cette base de la diversification de l’économie a drainé du monde lors des dernières journées portes ouvertes. En 6 jours, les Gabonais de tous les horizons et les opérateurs économiques étrangers ont pu réaliser les efforts consentis pour rendre notre pays autonome dans le secteur bois.

Ils y ont pu découvrir les 32 exposants qui n’ont ménagé aucun effort pour mettre en avant le savoir-faire local. Il s’agit entre autres du guichet unique, Origen, Greenply, Tracer, CDG, Jiaming Plastics, WoodPro, Windson Resins & Chemicals, HEXEL, La santé pharmaceutique, le centre de formation (CIMFEP) et les Aciéries du Gabon. Lesdites journées ont été rehaussées par la présence de 10 membres du gouvernement dont le ministre de tutelle Carmen Ndaot.

Au terme de ces visites enrichissantes pour les uns et faisant office d’opportunités pour les autres, ce sont « plus de 1200 Visiteurs et 5 écoles et associations », qui ont effectué le déplacement de la GSEZ, précise le communiqué de GSEZ parvenu à la rédaction de Gabon Média Time (GMT). Pour les organisateurs cette initiative a surtout permis de « faire découvrir aux visiteurs la zone économique de Nkok, ses différentes activités et les produits Made In Gabon dans des secteurs aussi variés », a-t-il conclu. Le rendez-vous est donc déjà pris pour l’an prochain. !