Gabon: plus de 1 000 décès dus au VIH/Sida en fin 2019

C’est ce que révèle le nouveau rapport sur l’épidémie mondiale de Sida publié ce 6 juillet 2020, le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA). Si le nombre de personnes vivant avec le VIH est désormais estimé à 51000, le Gabon a enregistré plus de 1000 morts en fin 2019.

Malgré une intensification des campagnes de sensibilisation sur le Sida menées par le Programme National de Lutte contre le Sida, la situation épidémiologique liée au VIH/Sida continue d’être préoccupante. Une inquiétude compréhensible au vue des récents chiffres rendus publics par l’ONUSIDA dont le rapport note la stagnation du progrès et la perte des avancées déjà enregistrées.

Ainsi, le Gabon a enregistré près de 1100 décès dus au Sida. Un chiffre qui dénote de la gravité de la situation et qui comme le souligne le rapport de l’organisme onusien devrait amener le pays à redoubler d’efforts et d’agir sans tarder. De manière plus détaillée le plus grand nombre de décès est enregistré chez les personnes âgées de plus de 15 avec une portée plus accrue chez les femmes âgées de plus de 15 ans.

Si le Gabon a fait des progrès dans sa riposte au VIH avec une baisse substantielle du taux de nouvelles infections à VIH de plus de 64%, il a connu une augmentation inquiétante des décès liés au sida chez les adolescents. Un fait qui devrait amener les autorités à accentuer la riposte contre ce virus qui continue de faire de nouvelles victimes chaque année.