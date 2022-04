Gabon: Pierre-Alain Mounguengui écarté de la course à la tête de la Fegafoot?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Conseil des ministres présidé ce jeudi 14 avril 2022, par Ali Bongo Ondimba a entériné un certain nombre de nominations en l’occurrence celle de Pierre Alain Mounguengui en qualité d’inspecteur général des Sports au sein de l’inspection générale de services. Une nomination qui pourrait comprendre sa candidature à l’élection de la présidence de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot).

La course à la présidence de la Fédération gabonaise de football n’aura jamais connu une dénouement aussi haletant avec des rebondissements à n’en point finir. Si dans la matinée c’est Jérôme Efong Nzolo qui avait été écarté de la course en application de l’article 159 de la loi N°033/2020 du 22 mars 2021 portant orientation de la politique nationale du sport, c’est au tour de l’inamovible homme fort du sport roi dans notre pays d’être secoué.

En effet, à la grande surprise, Pierre Alain Mounguengui a été nommé au terme du conseil des ministres tenu ce jeudi 14 avril 2022 en qualité d’Inspecteur général Pierre Alain Mounguengui. Une nomination qui pourrait constituer un frein à son ambition de briguer un 3eme mandat à la tête de l’instance faîtière du football dans notre pays. D’aucuns avancent qu’il serait incompatible de cumuler ces deux postes.

Il se pourrait dès lors que la Commission électorale de la Fédération gabonaise de football mette à jour la liste finale de candidatures et décide de réintégrer Jérôme Efong Nzolo qui a été relevé de ses fonctions de Directeur général adjoint de l’Office nationale du Développement du Sport et de la Culture (ONDSC) . Il n’est donc plus frappé par cette règle et peut aisément reprendre la tête de la liste qu’il guide depuis les premières heures de cette campagne électorale acharnée. Nous y reviendrons !