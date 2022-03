Gabon: Petronas réaffirme son engagement en faveur de la formation ingénierie et économie pétrolière

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mardi 22 mars le ministre du Pétrole et du Gaz Vincent de Paul Massassa a reçu en audience à son cabinet sis à l’Immeuble du pétrole le nouveau Directeur général de PCGU SA, filiale du groupe pétrolier malaisien Petronas Meor Syazwan Aiyub. Il était question pour ce dernier de réaffirmer l’engagement de cette entreprise en matière de formation de technicien gabonais en ingénierie et économie pétrolière.

Si lors de cette rencontre, il s’agissait pour Meor Syazwan Aiyub de faire ses civilités au Ministre du Pétrole et du Gaz gabonais, cette visite a également permis à ce dernier de faire le point avec Vincent de Paul Massa du partenariat entre le géant pétrolier malaisien et le Gabon.

Lors de cette rencontre, le membre du gouvernement et le nouveau patron de PC Gabon Upstream ont échangé sur l’implication de cette entreprise dans le développement du secteur pétrolier et gazier gabonais. Il d’ailleurs souligner qu’elle offre aux techniciens gabonais des formations dans les domaines de l’ingénierie et l’économie pétrolière. Entre 2019 et 2020, une dizaine de Gabonais ont pu bénéficier de ces formations fort utiles en Malaisie.

A noter que Petronas, à travers sa filiale PCGU SA, est détentrice de deux permis d’exploration offshore, Aboune et Yitu. Très active dans la recherche, la société ne manque pas de solliciter l’accompagnement de l’Etat gabonais, l’exploration offshore nécessitant des moyens colossaux.