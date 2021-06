Gabon: pétition contre l’augmentation du prix du billet d’avion Air France

Face à l’augmentation injustifiée des prix des billets d’avion Libreville-Paris-Libreville, chez Air France, plusieurs clients ont récemment décidé de monter au créneau. Ainsi, une pétition a été lancée sur le site Change.org avec pour objectif de dénoncer ce qui est considéré comme un abus de la part de la compagnie aérienne et faire-valoir leur droit de consommateur.

Initiée par Jean-Philippe Essia, un compatriote gabonais, cette pétition a été lancée le dimanche 13 juin dernier. Elle a pour objectif de protester contre les augmentations de tarifs de la compagnie aérienne française jugées « arbitraires » puisque selon le constat fait par plusieurs consommateurs, le prix du billet serait passé de « 3795 € contre 1000 € – 1200 € » soit près de 2 millions de FCFA.

D’ailleurs l’initiateur de cette pétition qui a déjà recueilli un peu plus de 750 signatures aurait saisi le PDG de la compagnie et quatre autres instances, notamment le Directeur général d’Air France, le médiateur de la République, le directeur commercial d’Air France et également l’association des consommateurs française. « Nous souhaitons que cette compagnie nous explique pourquoi au mépris des relations entre un fournisseur et un client, elle ne communique jamais sur ces augmentations de tarif arbitraires et parfois frisant le surréalisme » peut-on lire dans le descriptif de la pétition.

Au vu de l’engouement que suscite la mise en place de cette pétition pour dénoncer le manque de communication de la compagnie aérienne, il revient à cette dernière d’apporter des éclaircissements quant aux raisons justifiant cette hausse incompréhensible des prix des billets.