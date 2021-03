Gabon: Perenco Oil & Gas résilient face à la pandémie de la Covid-19

L’avènement de la Covid-19 a profondément bouleversé le marché mondial du pétrole avec une baisse spectaculaire de la demande dès le mois de février 2020, suite au fort recul de la production industrielle. Une situation qui n’a pas épargné les entreprises pétrolières au Gabon qui ont été fortement impactées mais qui aura permis à certaines d’entre elles de mettre en œuvre des plans d’urgence pour amortir le choc de la pandémie. C’est le cas de la société Perenco Oil & Gas Gabon, qui tout en maintenant son activité aura mené des actions sociales dans le cadre de la lutte contre la pandémie.

Si les données du tableau de bord de l’économie élaboré par la direction générale de l’économie et de la politique fiscale en 2019 laissent entrevoir l’implication de Perenco, dans la hausse de l’activité pétrolière, consécutive à la mise en exploitation du champ Simba, l’année 2020 aura été quelque peu difficile surtout avec la survenance de la pandémie. Interrogé par le quotidien L’Union, le directeur général de l’entreprise Baptiste Breton, a d’ailleurs reconnu l’impact de la crise dans le développement de ses activités.

En effet, la crise sanitaire aura bouleversé le marché pétrolier avec une baisse spectaculaire de la demande qui pèse sur le prix du pétrole, dont le niveau est au plus bas depuis 17 ans. Cette situation a poussé les pays de l’OPEP+ à réduire la production de 9,7 millions de barils-jour. Dans le cadre de cet accord, le Gabon s’est engagé à baisser sa production de 23%. Si effectivement la pandémie a fortement impacté le secteur, Perenco Oil & Gas a toutefois réussi à maintenir l’activité et préserver un maximum d’emplois et d’activités sur ses sites.

Une vue des équipements de laboratoire pour la réalisation de tests RT-PCR mise en place par Perenco Oil & Gas

Selon le directeur général Baptiste Breton, face à la pandémie l’entreprise avait vite fait de mettre en place des mesures visant à endiguer les cas de contamination sur ses sites. « L’investissement par Perenco dès le mois de Juillet dans des équipements de laboratoire pour la réalisation de tests RT-PCR nous a permis de démarrer sereinement les activités de forage à terre en Septembre. A ce jour nous sommes le seul opérateur au Gabon à avoir repris les forages à terre et nous redémarrerons les forages en mer d’ici 1 mois », a-t-il confié.

Par ailleurs, malgré un contexte particulièrement difficile, le leader du secteur pétrolier a joué un rôle majeur dans la lutte contre la Covid-19, notamment dans le cadre de sa Responsabilité sociétale et environnementale (RSE). Perenco Oil & Gas a ainsi procédé à la remise de don de matériel médical, de denrées alimentaires, appuyé les Forces de défense et de sécurité (FDS), œuvrer pour la remise en service de la station d’oxygène médical de Air Liquide, mis en place un laboratoire d’analyses de tests RT-PCR/Covid-19 entre autres.