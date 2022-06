Gabon: Perenco met la main à la pâte pour la semaine de l’environnement

Ecouter cet article Ecouter cet article

Lors de la célébration de la semaine nationale de l’environnement qui s’est tenue du 02 au 05 juin 2022, la Compagnie pétrolière Perenco Oil & Gas Gabon (POGG) n’a pas été en reste. Et pour preuve, les responsables de cette société et les agents ont pris part le samedi 04 juin dernier à une opération de ramassage de déchets au village des pécheurs et sur la plage du Cap Lopez à Port-Gentil.

C’est en présence du directeur général adjoint de Perenco Oil & Gas Nestor Awaurhet, du personnel de l’entreprise, de leur famille, des prestataires et de plusieurs riverains, que s’est déroulée cette opération de ramassage des ordures. Une action qui s’inscrit dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l’environnement, mais surtout cadre avec l’engagement de cette compagnie pétrolière en matière de protection de la biodiversité.

Au cours de cette opération qui a réuni près de 300 personnes, il était question de procéder au ramassage des déchets et autres ordures au village des pécheurs et sur la plage du Cap Lopez, deux lieux qui jouxtent la mer. Au terme de cette action, ce sont près de 11 m3 de déchets qui ont été ramassés à la main et près de 90 m3 de déchets issus de la décharge principale du village.

L’ensemble de ces déchets ont été par la suite acheminés au sein de l’entreprise Impact Environnement Gabon (IEG) qui est partenaire de cet événement qui se charge du traitement et de revalorisation des déchets de toutes origines. Pour rappel, la Journée mondiale de l’environnement a été initiée par l’Organisation des Nations unies en 1972, à l’occasion de l’ouverture de la Conférence des Nations unies sur l’environnement de Stockholm. La JME met en avant un enjeu spécifique important différent chaque année concernant l’environnement.

Esther Kengue