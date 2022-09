Gabon: Pénurie de carburant sur l’axe Kango-Bifoun

Ecouter cet article Ecouter cet article

S’achemine-t-on vers une nouvelle pénurie de carburant dans la province du Moyen-Ogooué? C’est la question que l’on serait tenté de se poser au regard du manque de gasoil ou d’essence constaté dans de nombreuses stations service en l’occurrence sur l’axe Kango-Bifoun. En effet, dans bon nombre d’entre elles, des clients sont servis de façon rationnelle, laissant ainsi présager une nouvelle pénurie.

Que se passe-t-il dans les stations service du Moyen-Ogooué ? C’est la question au bout des lèvres de tous les usagers depuis quelques jours. En effet, comme a pu le constater une équipe de Gabon Media Time (GMT) ayant parcouru l’axe Kango-Bifoun, l’accès au carburant relève du parcours du combattant. À Bifoun, l’un des pompistes a clairement indiqué que « le problème ne remonte pas d’aujourd’hui. Vous devez savoir qu’on n’a pas d’essence vous aussi ».

Comme pour dire que le mal est profond et qu’il devrait être accepté de tous. S’il n’y a aucune pénurie de carburant conformément à ce qu’ont assuré les autorités compétentes du domaine, nul ne peut nier que ces sécheresses constatées sur cet axe laissent présager. D’ailleurs, bon nombre de conducteurs ont été contraints de garer. « Les automobilistes sont obligés de garer, les camions accostés aux abords des stations » a-t-on pu constater.

Une situation ubuesque qui conforte la position des habitants du chef-lieu de la province du Moyen-Ogooué qui croient avec assurance que les délestages récurrents dans leur cité seraient dus à cette pénurie apparente. Il faut dire qu’en dépit du fait que le Gabon produit, raffine et exporte son carburant, les autorités peinent à assurer un niveau suffisant d’approvisionnement dans les stations service.

Une situation que vivent les populations gabonaises malgré plus de 12 milliards de FCFA de subventions des produits pétroliers par an. Cette dernière entraîne souvent une paralysie de l’activité économique aussi bien dans la capitale gabonaise qu’à l’intérieur du pays. Des situations similaires sont vécues par les Oyémois, les Molvinois , Bitamois et Minvoulois qui ne savent plus à quel saint se vouer.