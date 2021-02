Gabon: Pdgistes et Démocrates obtiennent trois sénateurs chacun dans la Nyanga

S’il est une province qui a résisté au tsunami du Parti démocratoque gabonais (PDG) au terme des ces élections sénatoriales, c’est bien celle de la Nyanga. Alors que 6 sièges étaient disponibles dans ladite province, le mastodonte PDG n’a eu que la moitié, contraint de partager le reste des sièges avec une étonnante mais non moins encourageante performance des Démocrates de Guy Nzouba Ndama.

Les sénatoriales du 30 janvier 2021 ont été l’occasion pour le parti au pouvoir le PDG de réaffirmer sa suprématie dans l’échiquier politique gabonais. Si le parti de masse a globalement dominé ces sénatoriales en s’emparant de plus de la majorité des sièges ( 45 sur 52 sièges ), certaines localités ont clairement montré leur hostilité au parti cher à feu Omar Bongo Ondimba. La province de la Nyanga fait partie de ces poches de résistance, symbole du rejet du parti démocratique dans les localités les plus reculées du Gabon.

Sur 6 sièges disponibles dans la province de la Nyanga, le PDG n’obtiendra au final que 3 sièges. « Le Parti au pouvoir a été contraint à un partage équitable (3 sénateurs chacun) avec le parti d’opposition « Les Démocrates » de Guy Nzouba Ndama » a-t-on pu lire dans les colonnes de L’Union.

Pour la répartition, nous indique encore le quotidien national, « Le PDG s’adjuge les trois sièges de Tchibanga (Mougoutsi); de Mabanda ( Doutsila ) et de Ndindi (Haute-Banio). Les Démocrates ravissent, eux, les trois autres sièges : Mayumba et Basse-Banio, Moulengui-Binza et Mongo et Moabi-Douigny », précise L’Union.

Une contre performance qui est le fruit de plusieurs alliances entre les partis de l’opposition pour faire barrage au PDG à l’instar des voix du RNB du Pr Pierre André Kombila-Koumba, et de l’ACR de Bruno Ben Moubamba, qui se sont rangés derrière le candidat des Démocrates, Olivier Mavouroulou-Mavouroulou, élu avec 21 voix.