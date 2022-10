«Gabon pays le plus riche d’Afrique!», une affirmation fallacieuse selon le RPM

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’analyse faite par le président du centre d’études et de réflexion sur le Monde francophone intitulée « Gabon pays le plus riche d’Afrique ! » n’aura vraisemblablement pas été du goût de certains acteurs de la vie politique gabonaise. C’est notamment le cas du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) qui par la voix de son secrétariat exécutif a jugé fallacieuses ces affirmations qui contrastent avec l’état de déliquescence dans lequel se trouve le pays.

En effet, dans cette analyse signée du président du centre d’études et de réflexion sur le Monde francophone Ilyes Zouari, ce dernier affirme que « Le Gabon consolide son statut de pays le plus riche d’Afrique devant le Botswana ». Des belles performances perceptibles non seulement par le fait que le pays n’a pas enregistré de croissance négative sur la période allant de 2015 à 2020, un solde commercial excédentaire sur la même période, un 4ème rang en Afrique subsaharienne en matière de développement humain, affirmant encore que le développement économique et l’enrichissement du pays profitent à la quasi-totalité de la population.

Des affirmations contestées par le RPM qui assure que ceux-ci sont loin de la réalité. « Gabon pays le plus riche d’Afrique: une affirmation fallacieuse, frôlant le ridicule. Le peuple gabonais qui vit depuis des décennies dans une précarité sans précédent ou bien le président Ali Bongo qui depuis 13 ans est incapable de poser les bases solides d’un véritable développement économique et social, source de création de richesse et d’emplois ? », indique le RPM.

Pis, cette formation politique relève que cette analyse évite expressément « des déterminants fondamentaux du développement économique et social d’un pays, notamment les infrastructures, le capital humain, le taux de chômage, la productivité industrielle, la dette, la bonne gouvernance, etc ».