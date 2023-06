Gabon : Paulette Missambo privée d’eau par la SEEG depuis près d’un mois

Ecouter cet article Ecouter cet article

Profitant d’une conférence de presse animée par la plateforme Alternance 2023, le mercredi 21 juin dernier, la présidente de l’Union nationale, Paulette Missambo a tenu à revenir sur la problématique d’adduction en eau potable au Gabon. Pointant du doigt le cuisant échec du pouvoir en place sur cette question, cette dernière a révélé qu’à l’instar de la majorité des Gabonais, elle est privée d’eau par la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) depuis près d’un mois.

La problématique de l’accès à l’eau potable continue d’être un véritable nœud gordien pour le gouvernement. Et pour cause, depuis des années, de nombreux compatriotes n’ont plus ou n’ont jamais eu accès au précieux liquide. Une situation qui touche les différentes couches de la société.

C’est notamment le cas de la candidate déclarée à la prochaine élection présidentielle qui, face à la presse, a relevé la problématique des coupures d’eau dans certains quartiers du Grand Libreville, y compris le sien. « J’habite dans un quartier dans lequel depuis trois semaines, on n’a pas d’eau mais je sais que bientôt la SEEG va m’envoyer une facture », a indiqué Paulette Missambo.

LIRE AUSSI: Gabon: Paulette Missambo parmi les 30 femmes qui font l’Afrique

En effet, malgré un chiffre d’affaires de 194,2 milliards de FCFA en 2021, selon les données du ministère de l’Économie et de la Relance, cette entreprise en charge de la production, la distribution et la commercialisation de l’eau et de l’énergie peine à répondre depuis des décennies aux attentes de sa clientèle. Ainsi, dans plusieurs quartiers de la capitale à l’instar de la Cité d’Awendjé qui est privée d’eau depuis 8 ans, les populations ne savent à quel saint se vouer.



Pis, malgré la mise en œuvre du programme intégré d’alimentation en eau potable et des assainissements de Libreville (PIEAPAL), l’accès à l’eau demeure un véritable parcours du combattant pour les populations du Grand Libreville et de l’intérieur du pays.

Désirée Minkoh