Gabon: Paulette Missambo parmi les 30 femmes qui font l’Afrique

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ancien membre du gouvernement, Paulette Missambo a débarqué en novembre 2021 à la tête de l’Union nationale (UN), l’un des plus grands partis de l’opposition au Gabon. Son parcours et son engagement, notamment dans l’arène politique, lui ont permis de figurer dans le classement des 30 femmes qui font le continent du magazine Ceux qui font l’Afrique.

En ce mois de lutte pour les droits des femmes, qui est aussi l’occasion de célébrer le chemin parcouru par les femmes et de commémorer celles qui ont marqué l’histoire par leurs oeuvres, leurs actions ou leurs prises de position, le magazine Ceux qui font l’Afrique a fait un plein feu sur ces femmes qui font le continent. Dans sa parution N°2 du 6 mars au 6 mai 2022, le bimensuel panafricain a dressé un classement des 30 femmes qui forcent l’admiration sur le continent.

Au nombre de ces panafricanistes, anticolonialistes, reines ou héroines qui défient les clichés sur la femme africaine, on retrouve Paulette Missambo. Ancien membre du gouvernement, Paulette Missambo a été élue présidente de l’Union nationale le 13 novembre 2021 à l’issue d’un scrutin haletant et serré (308 voix contre 300 pour son concurrent). Cette victoire a été perçue comme la victoire de nombreuses femmes du pays dans la mesure où elle est devenue la première femme au Gabon à diriger un parti politique d’envergure nationale.



Femme leader et femme politique au Gabon, pilier de plusieurs gouvernement d’Omar Bongo Ondima, le magasine Ceux qui font l’Afrique la définit aussi comme une femme « charismatique, engagée, et tranchante » et fait partie de « celles qui font l’Afrique ».