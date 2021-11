Gabon: Paulette Missambo élue présidente de l’Union nationale

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’Union nationale vient sans aucun doute de marquer l’histoire de la vie politique gabonaise. Et pour cause, à l’issue du congrès ordinaire qui s’est tenu ce samedi 13 novembre 2021, cette formation politique a élu l’ancien ministre de l’Education nationale Paulette Missambo à la présidence. Elle remplace donc à ce poste Zacharie Myboto qui avait annoncé sa retraite et devient la première femme à diriger un parti d’envergure.

Si ce congrès ordinaire prévu ce 13 novembre a été marqué par l’élection des vice-présidents et des membres du secrétariat exécutif, l’élection de son nouveau président était sans conteste l’événement le plus attendu. Surtout que deux candidats à la présence ont mené une campagne d’envergure aussi bien à Libreville qu’à l’intérieur du pays.

A l’issue de ce congrès qui a été maintes fois repoussé, c’est Paulette Missambo, ancienne vice-présidente, soutenue par de nombreux ténors du bureau exécutif, tels que Jean Gaspard Ntoutoume Ayi, qui a été élue à la tête de cette formation politique de l’opposition avec 308 voix contre 298 pour Paul Marie Gondjout.

Paulette Missambo, qui a pris la parole au terme du scrutin, n’a d’ailleurs pas manqué de révéler ses ambitions pour ce parti. « Avec mon équipe et avec vous nous ferons de l’Union nationale un parti implanté à travers tout le territoire, un parti de progrès et de modernité », a-t-elle indiqué.