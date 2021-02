Gabon: Paulette Missambo affiche officiellement ses ambitions pour la présidence de l’Union nationale

Après moult spéculations, c’est désormais officiel, la vice-présidente de l’Union nationale (UN), Paulette Missambo sera bel et bien candidate à la présidence de cette formation politique. L’annonce a été faite ce mercredi 10 février 2021 à la faveur d’une rencontre avec les coordinations de la province de l’Estuaire.

Ainsi, le prochain congrès extraordinaire de l’UN qui doit aboutir à l’élection du président, des vice-présidents, du secrétaire exécutif et des secrétaires exécutifs adjoints s’annonce rude. Et pour cause, l’élection de son futur président, après le départ de Zacharie Myboto, verra deux poids lourds de cette formation politique s’affronter.

Si l’ancien secrétaire exécutif adjoint chargé des Élections, Paul-Marie Gondjout, est depuis le dernier congrès lancé dans une campagne de recherche de parrainages pour sa candidature à la présidence dudit parti, celle dont le nom était plébiscité par plusieurs militants vient d’officialiser son intention de prendre la tête de l’Union nationale. « J’en ai profité pour annoncer en ce jour du 11ème anniversaire de l’Union Nationale ma candidature à la présidence du parti et déposer officiellement mon dossier de candidature », peut-on lire sur sa page Facebook. Il faut dire que cette annonce était très attendue.

Déjà, lors d’une interview accordée à Gabon Media Time, la vice-président de l’UN avait évoqué sans langue de bois son ambition de devenir la prochaine présidente de l’Union nationale. « Le projet c’est de faire de l’Union nationale un grand parti, c’est de faire en sorte que l’Union nationale soit implantée dans tout le pays, de faire en sorte que l’UN ait des élus nationaux et locaux et que ce parti puisse rassembler des hommes, des femmes, des jeunes pour offrir au Gabon un projet politique qui pourrait le mener à l’alternance », avait martelé Paulette Missambo.