Gabon: Paul Mba Abessole pour une période de transition en 2023

De passage dans l’émission « Le Canapé rouge » diffusé sur Gabon Media Time, l’ancien président du Rassemblement pour le Gabon (RPG) Paul Mba Abessole n’a pas manqué de donner sa position sur la situation sociopolitique que traverse actuellement le pays. Occasion pour ce dernier de proposer une période de transition qui permettra de redéfinir les bases du vivre ensemble.

Interrogé sur un possible retour dans l’arène politique à l’occasion des prochaines échéances électorales, l’ancien vice-Premier Ministre de la République, s’est dit opposé à l’organisation de l’élection présidentielle. Toutefois, il a suggéré qu’en 2023, le Gabon fasse une période de transition pour amener tous les Gabonais devenus des « ennemis » à se réconcilier avec eux-mêmes.

Pour le promoteur de « l’opposition conviviale », cette période de transition permettra à chaque Gabonais de réapprendre les bases du vivre ensemble. « Nous réapprenons à nous connaître, nous réapprenons à parler entre nous, et quand le moment sera venu, en ce moment-là quand on sait que nous avons réussi à savoir quels sont nos intérêts communs, quels sont nos intérêts différents, on est en ce moment-là capable de choisir les gens qui peuvent être les garants de ces intérêts soient particuliers soient communs », a-t-il relevé.

D’ailleurs, il n’a pas manqué de dénoncer les atermoiements et le nombrilisme de l’ensemble des acteurs politiques gabonais qui peinent à répondre aux aspirations des populations, relevant que sa proposition

permettra d’éviter les conflits postélectoraux récurrents aux conséquences souvent dramatiques.