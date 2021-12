Gabon: Paul Mba Abessole regrette le délaissement de la culture

Ecouter cet article Ecouter cet article

Lors de son passage dans l’émission « Le Canapé Rouge » de Gabon Media Time le mardi 23 novembre dernier, Paul Mba Abessole, ancien président du Rassemblement pour le Gabon (RPG), s’est exprimé sur la situation qui prévaut au sein du secteur culturel. À cet effet, ce dernier a indiqué, à propos de la promotion de la culture qu’elle fait face à un véritable délaissement. Une situation causée selon lui par une perte des valeurs traditionnelles.

Depuis plusieurs années, le gouvernement table sur l’épineuse question du statut d’artiste et autres questions liées à la culture sans véritablement trouver de solutions pérennes. Preuve de cette inaction du gouvernement, le confinement presque insidieux des activités de ces derniers pour cause de crise sanitaire liée à la Covid-19.

Pour l’ancien président du Rassemblement pour le Gabon (RPG), l’état de délabrement dans lequel est plongée la culture serait également dû à une perte des valeurs. Toute chose qui nécessite une réappropriation. « Il faut que tous les Gabonais retrouvent leur culture. Il faut que toutes les communautés soient synergiques. Une fois que cette synergie sera créée, le Gabon va s’ouvrir au monde ». Une manière pour l’ancien homme politique d’appeler à l’unité nationale par l’apprentissage des cultures des différentes ethnies que compte le pays.

« Il faut la mise en place de différents événements, fêtes des cultures pour qu’on apprenne à vivre ensemble » a-t-il déclaré. Selon l’initiateur de la célèbre fête des cultures, cette démarche permettrait de mettre fin au repli identitaire et au tribalisme dont font preuves certaines personnes. Ainsi, la barrière de la langue pourrait être brisée pour laisser place aux compétences. On ne parlerait plus d’ethnie mais uniquement de nation gabonaise.