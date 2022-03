Gabon: Paul Marie Gondjout déjà en précampagne pour la primaire à l’UN ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’ancien secrétaire exécutif adjoint chargé des élections de l’Union national Paul Marie Gondjout serait-il déjà en pré-campagne pour les primaires au sein de cette formation politique?. C’est la question qui taraude les esprits surtout après le déplacement effectué par ce dernier le samedi 26 février 2022 à Oyem dans la province du Woleu-Ntem, au cours duquel il a tenu à échanger avec les militants de son parti.

Lors de son séjour, Paul Marie Gondjout s’est entretenu avec les militants de base et les hiérarques du parti, dont Vincent Essono Mengue. Il est d’abord revenu sur les dernières élections qui ont porté aux destinées de l’UN Paulette Missambo, avant de remercier l’ensemble des militants pour leur implication dans cette élection.

L’ancien secrétaire exécutif adjoint de ce parti d’opposition a expliqué sa venue à Oyem, pour discuter des problèmes du parti avec tous les militants. « Je suis venu à Oyem, comme je l’ai promis à certains notables de notre parti. Que je sollicite assez souvent d’ailleurs lorsque cela est nécessaire », a-t-il indiqué, incitant les militants à travailler d’arrache-pied pour que le parti soit toujours représentatif dans le Woleu-Ntem.



Notons que cette rencontre des militants de base de l’UN avec Paul Marie Gondjout a vu la présence de certains hauts cadres et élus de cette famille politique, et n’a pas manqué de susciter des interrogations sur l’opportunité d’une telle initiative. Pour de nombreux observateurs de la vie politique, cette sortie de l’ancien secrétaire exécutif adjoint démontre une fois de plus les velléités de ce dernier à représenter le parti lors des prochaines élections présidentielles.