Gabon: Paul Marie Gondjout accepte sa défaite et félicite Paulette Missambo

C’est une véritable leçon de démocratie que vient d’administrer l’Union nationale à l’issue de son congrès ordinaire qui s’est tenu ce samedi 13 novembre 2021. En effet, malgré sa défaite face à la candidate Paulette Missambo, Paul Marie Gondjout, ancien secrétaire exécutif adjoint de cette formation politique a tenu à féliciter la gagnante réaffirmant son appartenance au parti.

Si avant la tenue de ce congrès l’opinion craignait une déchirure après le renouvellement du bureau national de l’Union nationale, la réalité est tout autre. Après une élection qui aura duré tard dans la soirée, c’est Paulette Missambo avec 308 voix contre 298 voix pour son adversaire Paul Marie Gondjout qui s’est hissé à la présidence de cette formation politique.

Une victoire que son adversaire le secrétaire exécutif adjoint sortant, Paul-Marie Gondjout, n’a pas manqué de féliciter avant de plaider pour le renforcement de l’unité et la cohésion du parti. « Ceux qui pensaient que le parti en sortirait fragilisé ont tort parce que c’est un résultat que nous prenons normalement. Je souhaite à mon adversaire qui a gagné aujourd’hui bon vent, du courage dans la gestion de notre parti et pour nous nous continuerons d’être militant de l’Union nationale », a-t-il indiqué au sortir du congrès.



Il faut souligner que l’élection du nouveau bureau national de l’Union nationale est une première au Gabon et marque un tournant important pour ce parti qui tourne la page de la présidence de Zacharie Myboto qui, il y a quelques mois avait annoncé sa retraite politique. La nouvelle présidente de l’Union nationale qui au soir de son élection a réaffirmé son ambition de faire de l’UN un parti de « progrès et de modernité » entend fédérer l’ensemble des militantes et militants de ce parti afin d’aborder avec sérénité les prochaines échéances électorales.