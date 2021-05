Gabon: Paul Kessany candidat à la présidence de la Ligue de l’Estuaire pour «remettre le football au cœur du jeu»

Ancien international (38 sélections) et capitaine des Panthères du Gabon, Paul Ulrich Kessany entend désormais se mettre au service du football local, notamment à l’échelle régionale. En effet, comme il l’a lui-même indiqué récemment sur le « canapé rouge » de Gabon Media Time, il devrait, sauf surprise, se « positionner pour la ligue de l’Estuaire » dont le mandat de l’actuel président prend fin dans un peu moins de trois mois.

Face à l’inertie et à l’amateurisme des dirigeants actuels du football gabonais, de nombreuses anciennes gloires du milieu professionnel entendent désormais redonner au « sport roi » ses lettres de noblesse. C’est le cas de l’ancien milieu de terrain Paul Kessany. De passage sur le « canapé rouge » de GMT, l’ancien international a dévoilé ses ambitions.

En effet, désireux « de remettre le football au cœur du jeu », Kessany a donc décidé de « se positionner pour la ligue de l’Estuaire » dont le mandat de l’actuel dirigeant expire dans moins de trois mois. Considérant le fait que « la ligue de l’Estuaire est un mini Gabon où se concentre tout le gros potentiel du football gabonais », le natif de Lambaréné entend donc commencer par là et peut-être plus tard, viser plus haut.

Entre volonté d’apporter de nouvelles perspectives à ceux qui sont dans Libreville et surtout, volonté d’instaurer discipline, concentration et rigueur dans le milieu, l’ancien joueur de l’USM, du FC 105 et du Istres Football Club, souhaite donc « impulser une nouvelle dynamique (…) pour la création d’une union sacrée afin d’apporter un nouveau Leadership avec une nouvelle vision ».

Ancien cadre de la sélection et du vestiaire dont il a longtemps été le capitaine, Paul Kessany entend donc redonner à une Ligue de football de l’Estuaire (LFE) qu’il connaît sur le bout des crampons, son lustre d’antan. Une mission qui pourrait être rendue possible, grâce à un « vaste programme qui reflétera les attentes des licenciés de toutes les ligues et sous-ligues ».