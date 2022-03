Gabon: Patrichi Tanasa devant la Cour criminelle spéciale le lundi 21 mars prochain

Ecouter cet article Ecouter cet article

La première session criminelle de l’année judiciaire 2021-2022, s’ouvre ce lundi 21 mars 2022 avec au rôle l’ancien administrateur général (ADG) de Gabon Oil Company (GOC), Patrichi Tanasa. Ce dernier, placé sous mandat de dépôt en novembre 2019, est poursuivi dans le cadre de l’opération Scorpion.

Membre influent de l’association des jeunes volontaires (Ajev), l’ancien DG de la Goc, à l’instar des cadres de cette association, en prison, est accusé de plusieurs faits, notamment de détournement des fonds publics, complicité de détournement des fonds publics, usages de faux et blanchiment de capitaux.

C’est en novembre 2019 que les déboires judiciaires de Patrichi Tanasa vont commencer. L’ancien ADG de la Goc avait d’abord été débarqué de ses fonctions d’administrateur directeur général de la Société nationale des hydrocarbures du Gabon (SNHG) et nommé conseiller spécial du président de la République, responsable du Pôle industrie, mines et hydrocarbures, avant d’être arrêté et placé en détention préventive.

La dernière comparaison du détenu s’est effectuée en juin 2021. A la demande des avocats de l’accusé, la cour avait renvoyé le procès pour une prochaine session. Surtout si cela devait aboutir à la manifestation de la vérité.