Gabon: Patrichi Tanasa condamné à 12 ans de réclusion criminelle et 76 millions d’amende

Au terme d’un long périple qui aura duré 3 jours, l’ancien Administrateur directeur général de Gabon Oil Company (GOC) a été reconnu coupable du crime de détournement de fonds publics et de blanchiment de capitaux. La Cour criminelle spécialisée, siégeant en premier ressort, a condamné, ce mercredi 20 juillet 2022, Christian Patrichi Tanasa Mbadinga à la peine de 12 ans de réclusion criminelle assortie d’une amende de 76 millions FCFA à laquelle se greffe le versement de la somme de 20 milliards FCFA.

Ce n’est quasiment une surprise pour personne. Ancien administrateur directeur général de la nébuleuse Gabon Oil Company, Christian Patrichi Tanasa Mbadinga a été reconnu coupable du crime de détournement de fonds publics et de blanchiment de capitaux. Lui reconnaissant des « circonstances atténuantes », la Cour de céans a décidé de le condamner à la peine de 12 ans de réclusion criminelle et 76 millions de Fcfa en guise d’amende. Reconnu coupable de complicité, Jérémie Ayong Nkodjé Obame écope, quant à lui, de 10 ans de réclusion criminelle.

Par ailleurs, ayant reçu caution de la partie civile de l’agence judiciaire de l’Etat, la Cour criminelle spécialisée a prononcé une sanction additionnelle à Christian Patrichi Tanasa Mbadinga et Jérémie Ayong qui devront « payer solidairement la somme de 20 milliards de Fcfa ». Seule miraculée de ce découpage à la tronçonneuse, Geaurge Elsa Carelle Ndemengane Ekoh, qui elle a été déclarée « non coupable de crime de complicité de détournement de fonds publics » et ce, au bénéfice du doute. Une peine prononcée à la majorité des voix en matière criminelle et en premier ressort.