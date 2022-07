Gabon: Patrice Neveu veut piocher dans le championnat local

Ecouter cet article Ecouter cet article

À l’heure où les cadors de la sélection nationale semblent en baisse de régime avec des complications administratives en clubs, le sélectionneur Patrice Neveu pourrait bien s’appuyer sur les valeurs sûres de notre championnat local qui a repris le 14 mai dernier. Le technicien français a assuré qu’il attendra les play-off pour drafter ceux qui devraient apporter du neuf à son groupe.

Invité sur le plateau sport de Gabon Télévisions, Patrice Neveu a annoncé la couleur sur la prochaine liste des Panthères comptant pour la suite des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qui aura lieu en 2024 en Côte d’Ivoire. « Il y a toujours des choses à prendre ; je ne me prononce pas, je vais voir les playoff pour être beaucoup plus précis », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, le technicien français a tout aussi signalé qu’il scrutait les profils qui leur seraient utiles dans un futur proche. « La vision du football local m’a tellement manqué et c’est avec plaisir que j’ai assisté à cette phase de poule. Nous sommes déjà rivés sur les playoff, je verrai les 6 équipes jouer jusqu’à voir le champion », a-t-il déclaré. Pour lui, en dépit de quelques couacs, la reprise du National foot est une bonne chose.



D’ailleurs, le sélectionneur national n’a pas manqué de louer les talents dont regorgent les clubs locaux. « Des talents, il y en a. J’ai toujours mon calpin avec moi. Je ne manque pas de prendre des notes avec, en mettant mes appréciations derrière […] Mon objectif est de cibler les joueurs, j’ai vu un gardien de but intéressant », a-t-il conclu. Tout porte à croire que c’est Anthony Mfa Mezui qui devrait payer le prix de ses prestations approximatives en A.