Gabon: Patrice Neveu au chevet des pensionnaires de SOS Mwana 

Soucieux d’apporter sa contribution dans l’amélioration des conditions de vie des personnes démunis, le sélectionneur des panthères du Gabon, Patrice Neveu, a procédé à une remise de don à l’orphelinat SOS Mwana de Libreville. Une action de solidarité qui constitue un véritable un ouf de soulagement pour cette structure.

Dirigé depuis 38 ans par le père Jean Pierre, SOS Mwana à reçu récemment la visite du sélectionneur national Patrice Neveu. Occasion pour ce dernier de poser un acte de bienfaisance en vue de mettre de la joie dans les cœurs des pensionnaires dudit orphelinat.



Cette importante dotation était essentiellement composée des vêtements et autres présents et a été réceptionnée par les responsables de cette structure. « J’y ai partagé quelques petits présents mais surtout j’ai reçu beaucoup de sourires et d’amour de la part de ces jeunes » a-t-on pu lire sur la page Facebook de Patrice Neveu.

Esther Kengue

Stagiaire