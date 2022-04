Gabon: passeports, cartes de séjour et CNI bientôt établis à Makokou

Ecouter cet article Ecouter cet article

Inauguré le jeudi 21 avril dernier par le Chef de l’État Ali Bongo Ondimba, l’Antenne provinciale de la Direction générale de la documentation et de l’immigration (DGDI) sise à Makokou s’annonce être une solution à la léthargie administrative observée à Libreville. Et pour cause, ce bâtiment d’une superficie 4325,28m² devrait selon Lambert-Noël Matha permettre d’établir des passeports, cartes de séjour et cartes nationales d’identité (CNI) « infalsifiables ».

C’est à l’occasion de sa visite officielle dans la province de l’Ogooué-Ivindo, que le Chef de l’État Ali Bongo Ondimba a procédé à l’inauguration de plusieurs structures publiques devant faciliter le quotidien des populations de l’hinterland. Au nombre de celles-ci, l’antenne provinciale de la Direction générale de la documentation et de l’immigration bâtie aux standards internationaux avec des machines dernières générations.

À cet effet, le Chef de l’État a rappelé l’impérieuse nécessité de remettre en marche l’établissement des nouvelles cartes nationales qui seraient infalsifiables. À cela s’ajoute la volonté de limiter les déplacements des populations vers la capitale politique qu’est Libreville. « Sa mise en service permet aux populations désireuses de se faire enrôler de ne plus se rendre dans la capitale Libreville », a indiqué la Présidence de la République dans un communiqué.



D’ailleurs le ministre d’État, ministre de l’Intérieur a renchéri en annonçant que « nos compatriotes n’auront plus à effectuer des déplacements hors de la province pour se faire établir un passeport et très bientôt une carte nationale d’identité numérisée. Pour les non Gabonais, l’établissement d’une carte de séjour voire un visa » , a-t-il annoncé. Gageons que cette infrastructure qui s’étend sur une superficie de 4325,28m², sera dans un délai raisonnable mise en service.