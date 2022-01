Gabon: passation de flambeau entre Claude Ahavi et Dr. Malcom Djenno Ngomanda à la tête de l’INPTIC

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le ministre d’Etat, ministre de la Communication, Edgard Anicet Mboumbou Miyakou, a procédé ce mardi 17 janvier 2022, à l’installation du Dr. Malcom Djenno Ngomanda, en sa qualité de nouveau directeur général de l’Institut national des Postes et technologies de l’information et de la Communication (INPTIC). Ce dernier a été nommé à l’issue du conseil de ministres du 17 décembre 2021 en remplacement de Claude Ahavi.

Plusieurs autorités ont pris part à cette cérémonie solennelle. Il s’agit entre autres de la ministre déléguée auprès du ministre d’Etat, ministre de la Communication et de l’Economie numérique, Gisèle Akoghet épouse Ndoutoume, du président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), Lin Mombo.

Installé dans ses nouvelles fonctions, le Dr. Djenno Ngomanda, a indiqué que son arrivée à la tête de l’INPTIC augure des perspectives d’amélioration des services et des conditions de travail au sein de l’établissement. « Les directives claires seront données sans aucune zone d’ombre ni ambiguïté, tout en restant à l’écoute des uns et des autres afin de créer un lien de confiance et de proximité. Nous veillerons à renforcer l’autonomie et la responsabilité des services. Enfin, nous nous engageons à instaurer un environnement de travail favorable », a-t-il promis.

Après une dizaine d’années passées à la tête de l’INPTIC, l’ancien directeur général, Claude Ahavi, a pour sa part, tenu à remercier ses désormais anciens collaborateurs, avant de dresser un bilan satisfaisant de son exercice. « Grâce à l’engagement et la détermination de toute l’équipe et de nos partenaires, le bilan de notre activité est satisfaisant au regard des résultats enregistrés. En quittant officiellement mes fonctions ce jour, je ne saurai oublier d’adresser mes sincères remerciements ce jour à tous mes collaborateurs », a-t-il indiqué.