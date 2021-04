Gabon: passage de témoin à l’Institut national de la cartographie

Après quatre années passées à la tête de l’Institut national de la cartographie (INCa) Meryl Ngokouba a officiellement passé le flambeau à Ghislain Iwangou Mapangou au cours d’une cérémonie organisée le vendredi 02 avril dernier au siège de cette administration. Occasion de faire le bilan de son fonctionnement qui aura connu des améliorations majeures.

C’est présidé par le secrétaire général du ministère de l’Urbanisme et du Logement Corinne Skitt que s’est déroulée la cérémonie de passation de charge entre Meryl Ngokouba et Ghislain Iwangou Mapangou. Un passage de témoin qui intervient un peu plus de 10 jours après le changement à la tête de cette administration lors du Conseil des ministres du 23 mars 2021.

Si lors de son intervention le secrétaire général du ministère de l’Urbanisme a tenu à féliciter le nouveau promu, elle n’a pas manqué de saluer le travail abattu par le directeur général sortant de l’INCa qui aura permis de donner un nouveau souffle à cette administration, gestionnaire de l’information géographique au Gabon. Une redynamisation rendue possible grâce à des partenariats tissés dans les secteurs public et privé ainsi qu’avec les structures internationales.

Ainsi, durant ces quatre années à la tête de l’Institut national de la cartographie Meryl Ngokouba aura contribué considérablement à l’amélioration du cadre de travail des agents de cette administration par la restauration de l’équipement, mais aussi « son intégration à la commission nationale d’affectation des terres ou encore la mise en oeuvre de partenariats avec des entités tels que l’AGEOS ou le FGIS ».