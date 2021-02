Gabon: Pascal Oyougou enfin libre près de 4 ans après son incarcération

Élément phare de la Coalition politique conçue à l’aube de l’élection présidentielle de 2016, Pascal Oyougou, aurait recouvré sa liberté hier. C’est Alexandre Barro Chambrier qui a rendu la nouvelle publique. Une mise en liberté intervenue près de 4 ans après avoir été écroué à « sans famille » pour complot contre l’autorité de l’État et délit d’acte ou manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique.

Pascal Oyougou, ancien Secrétaire général adjoint du Rassemblement héritage et modernité (RH&M), jouit désormais de la plénitude de ses droits. En effet, après avoir passé 3 ans derrière les geôles de la prison de Gros-Bouquet où il a été placé le 13 septembre 2018, l’opposant est depuis hier avec sa famille et ses proches.

À l’heure où nous couchons ces lignes, les raisons de sa relaxe ne sont pas encore connues. Toutefois, Alexandre Barro Chambrier s’en est d’ores et déjà réjoui. « C’est l’occasion pour moi de lui souhaiter un bon retour dans sa famille et de remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à sa libération », a-t-il indiqué. Pour rappel, inculpé pour complot contre l’autorité de l’État et délit d’acte ou manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique, Pascal Oyougou voit désormais la lueur au bout du tunnel.