Gabon: Pascal Oyougou définitivement libre

C’est au terme de sa comparution le mardi 15 juin dernier devant la Cour criminelle spécialisée que Pascal Oyougou a été condamné à la peine de 5 ans d’emprisonnement dont 2 avec sursis pour complot contre l’Etat et participation à une marche non autorisée. Ayant passé plus de 3 ans en détention préventive, le proche de l’opposant Jean Ping a recouvré sa liberté totale après avoir bénéficié d’une liberté provisoire depuis le 11 février 2021.

L’audience devant la Cour criminelle spécialisée aura mis du temps avant de livrer son épilogue. Débutée en matinée, il aura fallu attendre la fin d’après-midi pour que Pascal Oyougou soit enfin fixé sur son sort. Poursuivi pour « Complot contre l’Etat et participation à une marche non autorisée » , il a été reconnu coupable. La Cour l’a ensuite condamné à la peine de 5 ans d’emprisonnement dont 2 avec sursis.

Ayant été incarcéré à la Prison centrale de Libreville durant 3 ans et 7 mois, l’ancien prévenu qui jouissait d’une liberté provisoire a donc totalement recouvré sa liberté. Un jugement qui ne l’a pas laissé indifférent même s’il n’en tire aucune fierté particulière. « Dire que je suis satisfait, c’est trop mais c’est le moindre mal », a déclaré Pascal Oyougou devant la presse nationale et internationale.



Même son de cloche de la part de son conseil Me Jean Remi Batsantsa qui a loué les efforts d’équité dans le déroulé du procès.« En ce qui concerne l’audience d’aujourd’hui, je suis totalement satisfait parce qu’elle a été menée d’une manière professionnelle, en respectant les règles de procédure », s’est-il réjoui. Une lueur d’espoir qui devrait donner des signaux positifs pour la poursuite de cette session criminelle spécialisée devant laquelle sont attendus plusieurs autres cadres de la République écroués pour diverses raisons.