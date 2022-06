Gabon: Pascal Houangni Ambouroue veut sauver Africa n°1

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le jeudi 2 juin 2022, le ministre de la Communication Pascal Houangni Ambouroue a reçu en audience à son cabinet l’administrateur directeur général d’Africa n°1 El Bachir Boubakar et les partenaires sociaux. Il etait question lors de cette rencontre de faire le point de la situation de ce media et évoquer des pistes de solution pour arriver à faire le point afin d’envisager la sortie de crise de la radio panafricaine.

Au cours de cette entrevue avec les parties prenantes à la crise qui secoue depuis plusieurs années, le membre du gouvernement a tenu à prendre le pouls de ce dossier. Objectif, échanger sur les solutions concrètes pour sauver la radio panafricaine.

Au cours de leurs échanges, plusieurs points ont été évoqués à savoir l’organisation du rachat des titres détenus par la société de gestion de portefeuilles libyenne suivant le format du capital d’Africa n°1 . « Il faut que l’Etat rachète les titres de la LAPE pour qu’on puisse être majoritaire ou capitale, selon le format du capital d’Africa n°1, 52% pour la LAPE, 35% pour l’etat gabonais et 13% pour les privés gabonais, et amorcer toutes les mesures de restructuration notamment l’ exécution du plan social avec la rupture des contrats de travail avec tout l’ensemble du personnel.», a indiqué l’Expert Félix Onkeya.

Pour l’heure, la sortie de la crise pour africa numéro un demeure toujours un projet avec la Libye. « Il y aura des étapes nécessaires qui prendront beaucoup de temps, on ne peut pas dire que c’est pour demain mais ça sera fait .», a déclaré Félix Onkeya. Au regard de l’état de trésorerie du Gabon avec toutes les crises financières notamment dans le secteur de la santé et des affaires sociales ,ce projet de sauver Africa n°1 semblerait ne pas voir le jour. A noter que depuis 2017 la radio panafricaine est en arrêt total, et dans un état de déliquescence .