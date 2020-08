Gabon: pas de proclamation grand public pour le Bac 2020

Cette année au Gabon, la proclamation des résultats du baccalauréat pourrait elle aussi subir les effets de la pandémie de coronavirus. En tout cas c’est qu’a laissé entendre le ministre en charge de l’Education nationale le Pr. Patrick Mouguiama-Daouda. Lequel soutient qu’il est important d’éviter les rassemblements pour coller aux exigences du gouvernement. Il prévoit dans un premier temps, un affichage à minima des résultats.

Chaque année, la proclamation des résultats du baccalauréat donne lieu à une attente fiévreuse pour les candidats, suscitant angoisse et espérance. Voir son nom inscrit sur le panneau d’affichage des admis est l’un des temps forts de cet examen. Mais cette année, compte tenu de la crise sanitaire liée à la Covid-19, les candidats au bac devraient être privés de ce moment de joie.

En effet, selon le Pr. Patrick Mouguiama-Daouda, ministre en charge de l’Education nationale, rapportés par L’Union, l’affichage des résultats du bac 2020 se fera à minima. « L’affichage des résultats se fera à minima; on procédera comme on l’a fait pour la remise des bulletins. On privilégiera la communication numérique et la communication sur papier, si cela s’impose », a-t-il indiqué.

Selon le membre du gouvernement, « il est important d’éviter les rassemblements ». A en croire ses propos, un système a déjà été mis en place. Lequel devrait pouvoir permettre aux équipes ministérielles en charge des examens d’envoyer aux candidats leurs résultats directement par messagerie. Gageons toutefois que cette procédure ne suscitera aucun tollé.