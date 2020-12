Gabon: partenaire exclusif des piscines Magiline, Saric lance officiellement ses activités

Ce vendredi 17 décembre, la Société africaine de représentation industrielle et commerciale (Saric) a officiellement lancé ses activités. Spécialisé dans la construction, la rénovation, le dépannage et l’entretien des piscines, la société dirigée par Thérence Gnembou et partenaire exclusif des piscines Magiline au Gabon, entend rendre « la piscine accessible à tous ».

L’ambition

Avec pour ambition de s’imposer comme le leader du marché des piscines au Gabon, la Société africaine de représentation industrielle et commerciale (Saric) vient officiellement d’ouvrir ses portes. Située à la Galerie City Center sise à l’avenue Jean Paul II à Libreville, la société dirigée par Thérence Gnembou, entend « professionnaliser » un secteur qui devrait, au regard du contexte actuel, connaître un vrai boom dans les prochaines années.

En effet, consciente du potentiel de ce marché, l’entreprise spécialisée dans la construction, la rénovation, le dépannage, l’entretien des piscines et la vente de produits indispensables, entend développer une offre de services à nulle autre pareille. Forte d’une équipe technique dotée d’une expérience de plus de 20 ans dans le domaine, et qui plus est formée aux dernières évolutions techniques et réglementaires en la matière par le leader français Magiline, Saric entend faire profiter à sa clientèle d’une véritable expertise.

Faire de la piscine « un produit accessible à tous »

Avec une offre de produits et services diversifiée et accessible à toutes les bourses, Saric entend briser le postulat selon lequel, « la piscine est un produit de luxe ». Dans un pays où les températures peuvent atteindre les 35°, Saric souhaite donc faire de la piscine, qui n’est en réalité qu’un bassin artificiel, étanche et rempli d’eau, « un produit de bien–être » comme l’a souligné Vanessa Soupramayen sa directrice marketing.

Avec l’appui du français Magiline présent dans 33 pays, détenant pas moins de 87 brevets de fabrication de produits de la piscine, et seule entreprise à bénéficier du label Origine France Garantie, Saric pourra s’appuyer sur une véritable expertise pour offrir une nouvelle expérience de vie à une clientèle Gabonaise de plus en plus soucieuse de son bien-être.